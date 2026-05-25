Родители смогут сообщить о нарушениях на ЕГЭ через QR-код

Родители участников ЕГЭ, которые находятся в пункте проведения экзамена, смогут сообщить о нарушениях через QR-код. Об этом рассказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев в ходе заседания комитета Госдумы по просвещению.

Он отметил, что в этом году данная функция доступна впервые. QR-коды будут вести на платформе обратной связи, где можно будет оставить оповещение.

В 2026 году основной этап ЕГЭ стартует 1 июня. Экзамены пройдут во всех 89 субъектах России и в 54 зарубежных странах. На участие в тестировании уже зарегистрировались более 747 тысяч человек, в том числе 663 тысячи выпускников. В свою очередь, на ОГЭ заявки подали почти 1,7 миллиона человек.

Сергей Собянин рассказывал, что в Москве единый экзамен будут сдавать больше 93 тысяч человек, в том числе выпускники прошлых лет. В числе популярных предметов оказались математика, обществознание, английский язык и информатика. Почти каждый десятый предпочел сдавать историю или литературу. В сдаче ОГЭ примут участие почти 130 тысяч человек.

