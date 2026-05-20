Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 мая, 13:41

Общество

Более 747 тыс человек зарегистрировались на участие в ЕГЭ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

На участие в Едином государственном экзамене в текущем году зарегистрировались более 747 тысяч человек, в том числе 663 тысячи выпускников, сообщается на странице Рособрнадзора в MAX.

Кроме того, на Основной государственный экзамен зарегистрировались почти 1,7 миллиона человек. Ожидается, что экзамены пройдут во всех 89 субъектах РФ и в 54 зарубежных странах.

При этом в регионах будут работать оперштабы на случай ракетной опасности или угрозы БПЛА. Все решения по организации экзаменов будут приниматься оперативно, гибко и в интересах выпускников.

Подчеркивается, что в местах проведения экзаменов создадут комфортные условия. При жаркой погоде экзаменуемых обеспечат водой, исключат проведение мероприятий и шумных работ вблизи экзаменационных пунктов, а также предусмотрят возможность оперативного оказания медицинской помощи.

В 2026 году единый экзамен в Москве будут сдавать больше 93 тысяч человек, в том числе выпускники прошлых лет, рассказывал ранее Сергей Собянин. В числе популярных предметов оказались математика, обществознание, английский язык и информатика. Почти каждый десятый предпочел сдавать историю или литературу. В сдаче ОГЭ примут участие почти 130 тысяч человек.

Читайте также


образованиеобщество

Главное

Нужно ли мужчинам присутствовать на родах?

Поддержка во время родов и наблюдение за физиологическими процессами – это разные вещи

Шок из-за родов – это не особенность психики мужчин

Читать
закрыть

Накроет ли мир новая разрушительная пандемия?

Нынешняя вспышка хантавируса – одна из самых масштабных за последние годы

Сейчас ведется активное наблюдение за птичьим гриппом и вирусом SARS CoV 2

Читать
закрыть

Зачем нужны учебники по физкультуре в российских школах?

Программа направлена на укрепление физического здоровья и формирование характера

Эксперты уверены: многие школьники и их родители относятся к предмету поверхностно

Читать
закрыть

Как найти комфортную подработку?

Важно оценивать, насколько деятельность окупает вложенные ресурсы

Стоит выбирать направления, которые помогают развивать полезные навыки на будущее

Читать
закрыть

Могут ли пенсионеры избавить рынок труда от дефицита кадров?

Пенсионеры гораздо более ответственные и высококвалифицированные специалисты

Чтобы такие граждане вышли на рынок, предлагаемые вакансии должны быть комфортными

Читать
закрыть

Нужно ли снижать возраст вступления в брак в РФ?

Социальное государство заботится о том, чтобы дети имели возможность получить образование

Эксперты уверены: более ранний брак не гарантирует устойчивости отношений

Читать
закрыть

Что стоит за заявлениями о нападении на Калининград?

Эксперты уверены: это акт отчаяния, который имеет форму агрессии

Читать
закрыть

Что ждет строительный рынок в 2026 году?

Отрасль находится не в самом критическом положении, но сталкивается со сложностями

Есть вероятность, что какое-то число строительных компаний уйдет с рынка в этом году

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика