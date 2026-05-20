Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 мая, 14:12

Транспорт

Российский филиал Mazda подал заявку на регистрацию товарного знака

Фото: ТАСС/DPA/Horst Galuschka

Российский филиал японской компании Mazda обратился в Роспатент для регистрации товарного знака. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на электронную базу ведомства.

Прошение, поступившее в мае, касается бренда "Мазда". Под этой маркой фирма намерена наладить реализацию легковых и спортивных машин, бензина, электрических аккумуляторов, а также открыть автосалоны и предоставлять услуги аренды и ремонта транспорта.

Mazda продала свою долю в совместном предприятии с "Соллерсом" во Владивостоке в ноябре 2022 года. Договор позволял ей выкупить актив обратно в течение трех лет. Однако в 2025-м Mazda не воспользовалась опционом и утратила в октябре право на возвращение российского актива.

Немногим ранее федеральная служба по интеллектуальной собственности приняла положительное решение касательно регистрации сразу двух товарных знаков крупного южнокорейского конгломерата Hyundai. Бренды Elantra и Huyndai Mighty были отнесены к 12-му классу МКТУ, охватывающему грузовые и пассажирские автомобили, фургоны, автобусы, а также их компоненты, включая двигатели.

С запросом о регистрации знака под аналогичным классом до этого обратился и китайский автоконцерн FAW, желающий запатентовать в России марку Joyee. Обращение направила компания "Чайна ФАВ Груп". Модели данного авто ориентированы на молодежную аудиторию и позиционируются как современные, технологичные и экономичные электрокары.

Стоимость полиса ОСАГО выросла для российских водителей

Читайте также


бизнестранспортавто

Главное

Нужно ли мужчинам присутствовать на родах?

Поддержка во время родов и наблюдение за физиологическими процессами – это разные вещи

Шок из-за родов – это не особенность психики мужчин

Читать
закрыть

Накроет ли мир новая разрушительная пандемия?

Нынешняя вспышка хантавируса – одна из самых масштабных за последние годы

Сейчас ведется активное наблюдение за птичьим гриппом и вирусом SARS CoV 2

Читать
закрыть

Зачем нужны учебники по физкультуре в российских школах?

Программа направлена на укрепление физического здоровья и формирование характера

Эксперты уверены: многие школьники и их родители относятся к предмету поверхностно

Читать
закрыть

Как найти комфортную подработку?

Важно оценивать, насколько деятельность окупает вложенные ресурсы

Стоит выбирать направления, которые помогают развивать полезные навыки на будущее

Читать
закрыть

Могут ли пенсионеры избавить рынок труда от дефицита кадров?

Пенсионеры гораздо более ответственные и высококвалифицированные специалисты

Чтобы такие граждане вышли на рынок, предлагаемые вакансии должны быть комфортными

Читать
закрыть

Нужно ли снижать возраст вступления в брак в РФ?

Социальное государство заботится о том, чтобы дети имели возможность получить образование

Эксперты уверены: более ранний брак не гарантирует устойчивости отношений

Читать
закрыть

Что стоит за заявлениями о нападении на Калининград?

Эксперты уверены: это акт отчаяния, который имеет форму агрессии

Читать
закрыть

Что ждет строительный рынок в 2026 году?

Отрасль находится не в самом критическом положении, но сталкивается со сложностями

Есть вероятность, что какое-то число строительных компаний уйдет с рынка в этом году

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика