14 апреля, 15:15

Экономика

Роспатент зарегистрировал товарный знак Lada Yashma

Товарный знак Lada Yashma для продажи автомобилей и запчастей к ним зарегистрировали в России. Это следует из электронной базы Роспатента.

Согласно ресурсу, заявка поступила в феврале прошлого года, а в апреле 2026-го Роспатент принял положительное решение по ней.

Под данным товарным знаком в стране могут начать продавать машины, запасные части и аксессуары к ним, а также детские игрушки в виде моделей транспорта, в том числе с дистанционным управлением.

Ранее японский автомобильный концерн Toyota, который прекратил производство в России в 2022 году, зарегистрировал в стране товарный знак Lexus LBX. Он охватывает автомобили, в том числе внедорожники-кроссоверы и полноприводные внедорожники-кроссоверы, а также автомобильные детали.

Кроме того, Роспатент принял положительное решение о регистрации бренда "Мерседец-Бенц" немецкого автоконцерна Mercedes-Benz. Он оформлен по двум классам Международной классификации товаров и услуг (МКТУ) – различные виды авто и их ремонт.

