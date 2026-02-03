Фото: 123RF.com/sylv1rob1

Японский автопроизводитель Nissan зарегистрировал в России товарный знак Infiniti. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на электронную базу Роспатента.

Как указано в документах, заявки были поданы в ведомство в июне прошлого года. Положительное решение по ним принято лишь в феврале 2026-го. Теперь компания может заниматься продажей автомобилей, детских колясок, скутеров, роботов-доставщиков и вертолетов.

Ранее СМИ писали, что Nissan планировал уволить более 10 тысяч сотрудников в Японии и других странах из-за плохих финансовых показателей. Всего сокращения могли затронуть 20 тысяч человек – 15% всех работников.

По данным журналистов, с 1 апреля 2024 года по 31 марта 2025-го чистые убытки предприятия оценили в рекордные 750 миллиардов иен.