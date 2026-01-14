Форма поиска по сайту

Новости

14 января, 09:16

Экономика

Ford подал три заявки на регистрацию товарных знаков в России

Фото: ford-russia.ru

Автопроизводитель Ford Motor Company подал три заявки на регистрацию товарных знаков в России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Роспатента.

Заявки поступили еще в январе 2025 года из США от "Форд мотор компани". Среди указанных товарных знаков – сам логотип компании, бренд автозапчастей Motorcraft и логотип с лошадью мустанг.

Это товарные знаки по разным классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ), связанных с автомобилями и услугами по ним.

В конце 2025-го автопроизводитель также подал заявки на регистрацию товарных знаков "Форд" и Ford. При этом Ford Motor Company не подавала таких заявок с 2013 года.

Ранее японский концерн Toyota зарегистрировал в России товарный знак Lexus. Заявление было подано в конце апреля 2024 года, а положительное решение принято 13 января 2026-го. Исключительные права на бренд продлятся до мая 2034 года.

Кроме того, товарный знак в России зарегистрировал и Mercedes-Benz. Соответствующее заявление было подано в сентябре прошлого года. Компании официально разрешены производство и продажа автомобилей, а также запчастей для Mercedes-Benz на территории страны.

