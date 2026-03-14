Желтый уровень погодной опасности продлили в Москве на двое суток

На территории Москвы и Подмосковья на двое суток продлили желтый уровень погодной опасности из-за возможного образования гололедицы на дорогах, сообщили в Гидрометцентре РФ.

Предупреждение действует до 09:00 по местному времени вторника, 17 марта. Синоптики напомнили, что несмотря на теплую погоду, ночью в Москве и области ожидаются переходы температуры воздуха в сторону отрицательных значений.

Ранее столичный Дептранс предупредил о том, что мотоциклистам стоит воздержаться от поездок по московским дорогам, а автомобилистам – не спешить с заменой зимней резины на летнюю.

В департаменте объяснили, что температура остается нестабильной, а также пока что не достигла устойчивых плюсовых значений.

