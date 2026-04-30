Россия и Мьянма ведут переговоры о строительстве НПЗ

Россия и Мьянма обсуждают строительство нефтеперерабатывающего завода на фоне острого дефицита собственной переработки сырья в азиатской стране, где местное производство покрывает лишь 2-3% текущего спроса. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на российское посольство в Мьянме.

По информации дипмиссии, технические параметры будущего НПЗ сейчас прорабатываются участниками проекта. Также стороны обсуждают инициативы в области малой гидроэнергетики и ветрогенерации, в том числе с участием госкорпорации "Росатом".

Кроме того, в Мьянме наблюдается запрос на совместную работу с Россией в сфере солнечной энергетики. В данный момент это направление находится на начальной стадии, но его перспективность не вызывает сомнений, отметили в посольстве.

Ранее вице-премьер Италии Маттео Сальвини призвал страны Евросоюза вернуться к закупкам российского газа. Он напомнил, что Вашингтон до 16 мая снял санкции с операций по продаже российской нефти. По мнению премьера, если США принимают такие решения, то и ЕС должен сделать то же самое.

