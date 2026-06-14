Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 июня, 17:14

Город

Донорская акция пройдет на Северном речном вокзале 15 июня

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

ГУП "Мосгортранс" и Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) проведут донорскую акцию на Северном речном вокзале 15 июня. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

"Участие в ней – это реальная помощь в спасении жизней и возможность проверить свое здоровье. Вас ждут квалифицированные медицинские работники в специализированном мобильном комплексе ФМБА России. После процедуры донорам предложат чай и печенье", – подчеркнул заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Акция пройдет в мобильном комплексе ФМБА с 09:00 до 12:00. Донорам рекомендовано легко позавтракать перед процедурой, не пить алкоголь за 48 часов до донации, выспаться и убедиться в отсутствии признаков простудных заболеваний.

Ранее сообщалось, что около 250 тысяч литров донорской крови собрали в Москве в 2025 году. Это на 10% больше, чем в 2024-м. Кроме того, в 2025-м донорами стали порядка 120 тысяч москвичей. При этом каждый третий из них сделал это впервые.

Москва также входит в число мировых лидеров по трансплантации органов. За 5 лет количество пересадок в столичных больницах выросло более чем в 2 раза, а в 2025 году было проведено свыше 800 таких операций.

Кроме того, москвичи получают органы быстрее, чем жители городов других стран. Печень от донора, например, ждут порядка 5 месяцев, а почку – не более года.

Свыше 100 тысяч москвичей регулярно посещают пункты переливания крови

Читайте также


город

Почему зумеры полюбили тренировочные свидания?

Якобы это поможет отточить навыки общения, флирта, обрести уверенность в себе

Читать
закрыть

Почему у зумеров участился синдром раздраженного кишечника?

Заболевание развивается на фоне стресса, тревожности, депрессии

Читать
закрыть

Как будут работать госучреждения и транспорт Москвы в День России?

Взрослые поликлиники будут принимать посетителей 12 и 14 июня с 09:00 до 16:00

Центры московского долголетия 12 июня, полностью закроются для посещения

Читать
закрыть

Какие изменения могут ждать пенсионную систему РФ?

Новая программа – попытка адаптировать долгосрочные сбережения под организации

Читать
закрыть

Как пережить затяжные ливни в Москве?

Важна утренняя легкая зарядка и проветривания

Читать
закрыть

Почему мужчины пытаются приукрасить реальный рост?

Так они хотят повысить свои шансы на свидание

Читать
закрыть

Стоит ли ждать разблокировки западных сервисов в РФ?

Финальные согласования с представителями корпорации состоялись в начале июня

Читать
закрыть

Нужно ли менять льготные ставки по семейной ипотеке на частичное погашение?

Прямое софинансирование могло бы помочь в вопросе расширения жилплощади

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика