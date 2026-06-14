Донорская акция пройдет на Северном речном вокзале 15 июня

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

ГУП "Мосгортранс" и Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) проведут донорскую акцию на Северном речном вокзале 15 июня. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

"Участие в ней – это реальная помощь в спасении жизней и возможность проверить свое здоровье. Вас ждут квалифицированные медицинские работники в специализированном мобильном комплексе ФМБА России. После процедуры донорам предложат чай и печенье", – подчеркнул заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Акция пройдет в мобильном комплексе ФМБА с 09:00 до 12:00. Донорам рекомендовано легко позавтракать перед процедурой, не пить алкоголь за 48 часов до донации, выспаться и убедиться в отсутствии признаков простудных заболеваний.

Ранее сообщалось, что около 250 тысяч литров донорской крови собрали в Москве в 2025 году. Это на 10% больше, чем в 2024-м. Кроме того, в 2025-м донорами стали порядка 120 тысяч москвичей. При этом каждый третий из них сделал это впервые.

Москва также входит в число мировых лидеров по трансплантации органов. За 5 лет количество пересадок в столичных больницах выросло более чем в 2 раза, а в 2025 году было проведено свыше 800 таких операций.

Кроме того, москвичи получают органы быстрее, чем жители городов других стран. Печень от донора, например, ждут порядка 5 месяцев, а почку – не более года.

