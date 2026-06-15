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15 июня, 14:58 (обновлено 15.06.2026 15:09)

Транспорт

Движение закрывали на ряде улиц в центре Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение временно закрывали на некоторых улицах в центре Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

В частности, нельзя было проехать по Кремлевской набережной и Большому Каменному мосту. Кроме того, проезд закрывали на Новоарбатском мосту в сторону центра, а также на съезде с Новинского бульвара на улицу Новый Арбат по направлению в область.

В данный момент все ограничения сняты.

Ранее москвичей предупреждали, что до 10 июля движение будет временно ограничено на некоторых участках 13-го километра МКАД. В зависимости от конкретной даты с 01:30 до 05:30 для проезда будут закрыты одна или две полосы.

Данные меры связаны с проведением ремонтных работ. Автомобилистов призвали заранее планировать свой маршрут с учетом изменений.

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 15 июня

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