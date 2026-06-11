График работы соцучреждений Москвы изменится 12 июня

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11 июня, 21:08

Транспорт

Движение на пересечении Преображенской и Электрозаводской улиц ограничат в июне

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение транспорта перекроют на пересечении улиц Преображенской и Электрозаводской в Москве с 12 по 15 и с 20 по 22 июня. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Ведомство уточнило, что ограничения связаны с проведением строительных работ. С 02:10 12 июня до 04:30 15 июня меры коснутся одной полосы.

На том же участке для движения будет недоступна одна полоса с 02:10 20 июня до 04:30 22 июня.

Ранее сообщалось, что движение транспорта будет временно перекрыто на Крылатской улице в субботу, 13 июня, в связи с проведением триатлона "Кубок грома". Речь идет об участке улицы от дома 16 до улицы Нижние Мнёвники. Ограничения будут действовать с 07:00 до 10:00.

В даты проведения триатлона на этом участке также нельзя будет парковаться с 00:01 до окончания мероприятия.

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