Чат-бот Александра научилась отвечать на вопросы о парковках в Москве

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Искусственный интеллект в чат-боте Александра начал консультировать москвичей и туристов по вопросам парковки и эвакуации автомобилей в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Комбинация нейросетей в чат-боте позволяет собрать информацию из разных частей базы знаний в одно целое сообщение. С помощью ИИ виртуальный помощник лучше понимает смысл вопроса, даже если он сформулирован нестандартно.

Чат-бот запоминает контекст беседы и прошлые запросы, поэтому Александре требуется менее двух секунд для ответа. При необходимости запросы перенаправятся соответствующим специалистам.

С начала 2025 года с помощью ИИ чат-бот ответил уже на более чем 800 тысяч запросов пользователей. Сейчас к нейросетям подключили свыше 70% базы знаний виртуального помощника. До конца года эта доля будет увеличена до 80%, отметил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"Задать вопрос Александре можно на любой удобной для вас платформе – в приложениях, на сайтах или в соцсетях", – добавили в Дептрансе.

Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил дать водителям возможность останавливать эвакуацию авто в течение 15 минут после того, как его погрузили на спецтранспорт.

Он уточнил, что сейчас остановить эвакуацию можно в случае предъявления документов на машину. Если они внутри транспортного средства, то водителю должны немедленно обеспечить туда доступ, подчеркнул парламентарий.