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08 июня, 09:18

Транспорт

Российских водителей освободят от платы за парковку при невозможности ее внести

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Российских водителей освободят от платы за парковку при невозможности ее внести. Об этом газете "Коммерсант" сообщили в Минтрансе России.

Ведомство предоставило изданию дополнительные пояснения в связи с опубликованным для общественного обсуждения проекта поправок к закону "Об организации дорожного движения". Документ среди прочего уточняет механизм способа оплаты парковки.

Согласно действующему законодательству, взимание платы должно быть организовано с помощью наличной или безналичной формы оплаты. Минтранс же предложил закрепить в законе "альтернативные способы" в случаях, когда внести средства не получается по независящим от водителя причинам, но о каких конкретно ситуациях идет речь, в законопроекте не обозначено.

В министерстве напомнили, что механизмы и способы оплаты платных парковок в каждом регионе имеют особенности. Субъекты могут самостоятельно определять альтернативные способы оплаты.

"Минтранс устанавливает требование об обязательном обеспечении доступа к указанным способам", – указали в ведомстве.

Если человек по независящим от него причинам не смог оплатить услугу, то он "освобождается от обязанности по оплате за соответствующий период".

Этим же проектом вводится норма, согласно которой пользователь уличной парковки должен внести плату в течение суток после начала парковочной сессии. После принятия закона на субъекты и муниципальные образования возложат обязанность по соблюдению соответствующего права водителя.

При этом регионы сами будут определять, какое "программное решение" они будут использовать и каким образом администрировать платежи. Проект закона проходит общественное обсуждение до 26 июня.

Ранее в Госдуме предложили обязать сотрудников ГАИ проверять автомобили со знаком "Инвалид" на наличие в соответствующем реестре. Думский депутат Ярослав Нилов пояснил, что знак можно купить и использовать нелегально, например, чтобы занимать парковку для инвалидов. В настоящее время инспектор Госавтоинспекции не должен проверять машину в реестре инвалидов, если под лобовым стеклом лежит указанный знак.

Водителям в России могут разрешить оплачивать парковку в течение суток

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