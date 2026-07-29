Москвичей предупредили о затруднениях движения вечером 29 июля

Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

Локальные затруднения движения возможны в столице вечером в среду, 29 июля. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

В Дептрансе отметили, что в городе пасмурно, а в течение дня ожидается дождь. К вечеру возможны локальные затруднения в центре, на Третьем транспортном кольце (ТТК) и МКАД по направлению в область.

Водителям рекомендовали соблюдать дистанцию и скоростной режим, избегать резких маневров и быть внимательными на дорогах.

Ранее в столице на участках с повышенной аварийностью появились плакаты с правилами для пользователей средств индивидуальной мобильности.

Среди главных причин ДТП с самокатами – грубые нарушения ПДД, например передача руля детям, езда вдвоем, проезд пешеходных переходов без спешивания и опасное маневрирование на тротуарах.