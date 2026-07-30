Председателя совета директоров "Эфко" обвиняют в растрате и мошенничестве

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Председателю совета директоров и основному акционеру группы компаний "Эфко" Валерию Кустову предъявили обвинение сразу по двум статьям, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

Миллиардера обвиняют по статьям "Присвоение или растрата в особо крупном размере" и "Мошенничество в особо крупном размере". При этом суть предъявленных обвинений не уточняется.

Отмечается, что Кустов будет находиться под арестом в течение двух месяцев.

О задержании Кустова стало известно 30 июля. Кроме того, было принято решение арестовать по делу о растрате в особо крупном размере замначальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга России Аллу Половченю. Фигуранты уголовного дела – заместитель директора по развитию ГК "Эфко" Екатерина Кустова и директор по развитию управляющей компании группы Владислав Романцев.

