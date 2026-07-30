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30 июля, 15:43

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ТАСС: председатель совета директоров "Эфко" Кустов задержан по делу о мошенничестве

Председатель совета директоров "Эфко" Кустов задержан по делу о мошенничестве

Фото: ТАСС/POOL/Дмитрий Астахов

Председатель совета директоров и основной акционер группы компаний масложировой промышленности "Эфко" Валерий Кустов задержан в Москве по подозрению в особо крупном мошенничестве. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

По информации источника, следствие просит суд арестовать Кустова. В Мещанском суде, который определит меру пресечения, подтвердили получение соответствующего ходатайства.

Тем не менее по какой именно статье обвиняют Кустова, в суде не уточнили.

Ранее столичный суд арестовал замначальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга России Аллу Половченю по делу о растрате в особо крупном размере. В министерстве подтвердили задержание и отметили, что ведомство оказывает содействие следственным органам.

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