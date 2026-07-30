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30 июля, 17:07

В мире

В Мехико восстановят демонтированные статуи Фиделя Кастро и Че Гевары

Фото: ТАСС/ZUMA/Luis Barron

Глава правительства столичного региона Мехико Клара Бругада объявила о решении восстановить демонтированные в прошлом году статуи лидеров Кубинской революции Фиделя Кастро и Эрнесто Че Гевары. Об этом она сообщила в видеообращении, опубликованном в соцсети X.

Статуи были установлены в саду Табакалера за муниципальный счет в 2018 году. В 2025-м власти района Куаутемок демонтировали их. Это вызвало критику со стороны общественных организаций и посольства Кубы. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум также осудила действия районных властей.

По словам Бругады, скульптуры установят в другом районе города, чтобы избежать разногласий.

Кастро и Че Гевара впервые встретились в 1955 году именно в Мексике, а в 1956 году отправились на яхте "Гранма" на Кубу для вооруженной борьбы против режима Фульхенсио Батисты.

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