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24 июня, 17:35

Город

Мединский предложил Собянину установить памятник дореволюционному мэру Москвы

Фото: kremlin.ru

Помощник президента РФ Владимир Мединский направил Сергею Собянину обращение с предложением установить в столице памятник дореволюционному мэру Москвы Николаю Алексееву. Об этом он рассказал в ходе сессии "Благотворительность: когда добро требует правил" на ПМЮФ, передает РИА Новости.

"Уверен, что Сергей Семенович (Собянин. – Прим. ред.) поддержит и выделит в городе достойное место для достойного человека", – сказал он.

Мединский добавил, что сбор средств на памятник Алексееву объявило Российское военно-историческое общество. Также необходимые средства собирают физлица. К инициативе присоединился уже 541 человек. При этом средним взнос составил от 3–4 до 10 тысяч рублей.

Помощник президента напомнил, что Алексеев являлся двоюродным братом театрального режиссера Константина Станиславского, который по паспорту тоже был Алексеевым. При этом, подчеркнул Мединский, градоначальника столицы до Революции, в отличие от его родственника, сейчас не знает практически никто.

Однако, отметил он, именно при Алексееве в городе появились водопровод, канализация, водонапорные башни и система коммунальной службы. Кроме того, тогда были возведены ГУМ, здание Исторического музея и Политех. Также за счет его средств построена Психиатрическая клиническая больница № 1, которая носит его имя.

По словам Мединского, будет правильно, если памятник установят именно за счет частных средств.

Ранее в Екатеринбурге появился памятник режиссеру Алексею Балабанову. Он установлен возле Дворца молодежи. Скульптура, которая весит 10 тонн, представляет собой трамвайный вагон, на котором сидит сам Балабанов.

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