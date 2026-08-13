Шесть человек пострадали при атаке ВСУ на электричку в ДНР

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Шесть человек пострадали при атаке украинских беспилотников на пассажирский электропоезд в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в мессенджере MAX.

Инцидент произошел на железнодорожной станции Кутейниково в городском округе Иловайск. Тяжелое ранение получил машинист поезда 1969 года рождения. Ранения средней степени тяжести зафиксированы у оператора станции 1969 года рождения, начальника станции 1999 года рождения, проводника 1970 года рождения, а также у двух пассажиров – мужчины 1967 года рождения и девушки 2007 года рождения.

Всего за сутки из-за атак беспилотников и подрыва на взрывоопасных предметах пострадали 17 мирных жителей, включая двух несовершеннолетних. В частности, в городском округе Харцызск при атаке на автомобиль ранения средней степени тяжести получила девушка 2007 года рождения.

В Октябрьском районе Мариуполя пострадал мужчина 1984 года рождения. В Ясиноватой при атаке на лечебное учреждение ранения получили сотрудники бригады скорой помощи – женщины 1962 и 1986 годов рождения, водитель 1962 года рождения и работница больницы 2000 года рождения.

В Киевском районе Донецка при атаке на автозаправочный комплекс был тяжело ранен мужчина 2001 года рождения. Вблизи поселка Корсунь в городском округе Енакиево при атаке на грузовик пострадали мужчины 1990 и 1994 годов рождения. В Никитовском районе Горловки при подрыве на противопехотной мине "Лепесток" тяжелые ранения получили молодые люди 2008 и 2009 годов рождения.

Глава ДНР пожелал раненым скорейшего выздоровления. По его словам, всем оказывается квалифицированная медицинская помощь.

В результате атак были также повреждены 5 жилых домов, 10 гражданских объектов, спецтехника, 4 грузовых и 11 легковых автомобилей в городских округах Донецк, Горловка, Мариуполь, Енакиево, Иловайск, Докучаевск, Харцызск, а также Ясиноватском, Мангушском, Старобешевском и Шахтерском муниципальных округах.

Ранее девушка, находившаяся на базе отдыха "Исток" под Донецком, получила ранения в результате отражения атаки на Ростовскую область. Губернатор региона Юрий Слюсарь уточнил, что женщина пострадала при падении обломков БПЛА. Пострадавшую в состоянии средней тяжести госпитализировали.

