Состояние большинства пострадавших при атаке БПЛА на Новороссийск удовлетворительное

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Состояние большинства пострадавших при атаке дронов на Новороссийск удовлетворительное, заявил заместитель главврача по медицинской части городской больницы № 1 Денис Пунтасов в эфире телеканала "Кубань 24".

"Мы приняли 12 пациентов: часть находятся в удовлетворительном состоянии, два пациента в тяжелом, среди них один ребенок. Всем оказана первая необходимая помощь, некоторым выполнялись неотложные оперативные вмешательства, вся помощь оказана в полном объеме", – сказал он.

Пунтасов рассказал, что ожидается прибытие санитарной авиации для консультаций и определения дальнейшей тактики лечения. В случае необходимости будет изучаться вопрос транспортировки пациентов в краевые больницы Краснодара.

Украинские дроны атаковали Новороссийск в ночь на 12 августа. Погиб один ребенок, еще 12 человек получили травмы.

Кроме того, обломки БПЛА упали на 21 жилой дом и четыре предприятия, также повреждены водопровод и дорожное полотно на Магистральной улице. В городе объявили режим ЧС.

Глава Новороссийска Андрей Кравченко заверил, что поврежденная городская инфраструктура будет восстановлена в кратчайшие сроки.