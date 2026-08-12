12 августа, 18:51Происшествия
Состояние большинства пострадавших при атаке БПЛА на Новороссийск удовлетворительное
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Состояние большинства пострадавших при атаке дронов на Новороссийск удовлетворительное, заявил заместитель главврача по медицинской части городской больницы № 1 Денис Пунтасов в эфире телеканала "Кубань 24".
"Мы приняли 12 пациентов: часть находятся в удовлетворительном состоянии, два пациента в тяжелом, среди них один ребенок. Всем оказана первая необходимая помощь, некоторым выполнялись неотложные оперативные вмешательства, вся помощь оказана в полном объеме", – сказал он.
Пунтасов рассказал, что ожидается прибытие санитарной авиации для консультаций и определения дальнейшей тактики лечения. В случае необходимости будет изучаться вопрос транспортировки пациентов в краевые больницы Краснодара.
Украинские дроны атаковали Новороссийск в ночь на 12 августа. Погиб один ребенок, еще 12 человек получили травмы.
Кроме того, обломки БПЛА упали на 21 жилой дом и четыре предприятия, также повреждены водопровод и дорожное полотно на Магистральной улице. В городе объявили режим ЧС.
Глава Новороссийска Андрей Кравченко заверил, что поврежденная городская инфраструктура будет восстановлена в кратчайшие сроки.