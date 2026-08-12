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12 августа, 07:43

Происшествия

При атаке БПЛА на Новороссийск погиб восьмилетний ребенок

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Восьмилетний ребенок из Новороссийска погиб в результате массированной атаки беспилотников на Краснодарский край. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Еще восемь человек пострадали, в том числе ребенок. Их госпитализировали, при необходимости пострадавших готовы принять краевые медицинские учреждения.

Обломки БПЛА упали на 21 жилой дом, включая многоквартирные, и четыре предприятия. На местах работают оперативные и специальные службы, муниципальная комиссия в ближайшее время начнет оценивать последствия атаки. В городе также развернули пункты временного размещения, сейчас там находятся около 90 граждан.

Еще один человек погиб в поселке Волна Темрюкского района. Обломки беспилотника упали во дворе частного дома, мужчина получил травмы. Врачи пытались его спасти, однако он скончался.

В Анапе обломки БПЛА повредили жилой дом, два человека пострадали. Им оказали медицинскую помощь, госпитализация не потребовалась. В Геленджике повреждены три частных дома, два человека пострадали. Их доставили в медицинское учреждение.

Новороссийск подвергся атаке вражеских дронов в ночь на 12 августа. Обломки БПЛА попали в жилые дома, коммерческое здание и на стройплощадку. На фоне угрозы воздушной атаки общественный транспорт временно приостановил работу. Движение возобновят после нормализации обстановки. В Восточном и Приморском районах развернуты ПВР.

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