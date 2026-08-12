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12 августа, 17:26

Культура

Поэтесса Рубальская призналась, что вдохновение находит на московских улицах

Фото: Legion-Media.com/ТАСС/Сергей Савостьянов

Поэтесса Лариса Рубальская рассказала, что сочиняет стихи исключительно в Москве, а вдохновение ей дарят столичные улицы и дворы. Об этом она заявила в интервью телеканалу Москва 24.

"Я вообще очень люблю Москву. Трепетно люблю Москву! Каждое утро думаю: "Как хорошо, что я здесь живу!" – поделилась Рубальская.

По словам поэтессы, она давно живет на Кутузовском проспекте и ее двор напоминает парк. Именно там у нее рождаются стихотворные строки.

"Мне не нужны море, горы – это не для меня. Мне вот – московские улицы", – добавила она.

Особую привязанность Рубальская испытывает к парку "Сокольники". В этом районе прошли ее детство и юность, поэтому он занимает важное место в ее творчестве.

Ранее Владимир Путин удостоил Рубальскую звания народного артиста России. Глава государства подписал соответствующий указ.

Песни на стихи поэтессы в разные годы исполняли известные артисты. Среди них – Иосиф Кобзон, Надежда Бабкина, Лев Лещенко и другие. Кроме того, Рубальская является автором множества книг, в том числе сборников стихов и прозы.

"Интервью": Лариса Рубальская – о вдохновении

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