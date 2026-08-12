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12 августа, 20:04

Экономика

ФАС проверит цены на говядину и мясо птицы

Фото: depositphotos/vvoennyy

Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) проверит обоснованность установления оптово-отпускных цен крупнейшими производителями мяса птицы и говядины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

ФАС направила организациям запросы для проведения анализа ситуации с ценами на соответствующих товарных рынках. Производители должны предоставить информацию об объемах производства и сбыта, а также об отпускной стоимости, полной себестоимости и рентабельности продаж по мясу птицы и говядине.

Кроме того, компании обязаны уведомить о причинах увеличения оптово-отпускных цен с начала года. После анализа представленных данных при наличии оснований ведомство примет меры антимонопольного реагирования.

Ранее ФАС предложила сделать ценообразование на рыбную продукцию более прозрачной. Ведомство проанализировало оптовые цены крупных рыбодобывающих компаний на минтай, треску, пикшу, горбушу и тихоокеанскую сельдь.

По мнению службы, для сдерживания изменения стоимости на продукцию нужна оптимизация цепочки поставок за счет сокращения количества посредников между этапами добычи, переработки и продажи. В ФАС напомнили, что российское правительство приняло постановление о введении обязательной регистрации внебиржевых сделок с рыбной продукцией, что позволяет отслеживать цены на товары по всей цепочке их реализации.

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