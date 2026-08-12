Фото: МАХ/"Андрей Кравченко | Глава города-героя Новороссийска"

Более 90 домов оказались повреждены в Новороссийске после атаки БПЛА. Об этом сообщил глава Новороссийска Андрей Кравченко в мессенджере MAX.

Рабочие группы районных администраций провели подомовые обходы. По данным администраций, за день было осмотрено 94 жилых объекта – 65 частных домов и 29 многоквартирных домов.

При этом в Восточном районе, где повреждено больше всего зданий, обходы продолжаются. Обследовано 34 частных дома, шесть из них практически разрушены. Также осмотрены 6 многоквартирных домов, повреждения зафиксированы в 280 квартирах.

От Центрального района поступило 24 заявки. Оказались повреждены 9 частных домов и 13 многоквартирных домов, а также 15 квартир. Основная проблема заключается в выбитых окнах. Еще 6 заявок находятся в работе.

В Приморском районе повреждены 2 многоквартирных дома и 28 квартир, одна из которых полностью разрушена. В остальных квартирах повреждены окна, двери и стены. Также частично повреждены 22 частных дома. При этом еще осталось обследовать 3 объекта.

Кроме того, в Южном районе повреждены 9 квартир в 8 многоквартирных домов. Комиссии осталось проверить еще одну квартиру.

Городские службы и управляющие компании продолжают уборку возле вышеперечисленных зданий. Они расчищают сгоревшие элементы домов, убирают мусор, осколки и поваленные деревья. К работе подключились волонтеры – около 40 добровольцев муниципального штаба #МЫВМЕСТЕ работают в Восточном и Приморском районах.

В администрации выразили благодарность всем, кто оказывает помощь. Власти отметили их оперативность и самоотверженность.

Украинские БПЛА атаковали Новороссийск в ночь на 12 августа. В результате погиб 1 ребенок, еще 12 человек получили ранения. Состояние большинства пострадавших оценивают как удовлетворительное.

На фоне произошедшего в городе объявили режим ЧС. Кравченко пообещал восстановить поврежденную городскую инфраструктуру в кратчайшие сроки.

