На Кубани запускавшего салют при атаке ВСУ туриста привлекли к ответственности

Фото: vk.ru/kurort_gelen

Турист из Тамбова, запускавший фейерверк в Кабардинке во время ночной атаки беспилотников на прибрежные города Кубани, привлечен к административной ответственности. Об этом сообщил мэр Геленджика Алексей Богодистов в мессенджере MAX.

"Поступок осудили во всей стране", – отметил Богодистов.

По словам мэра Геленджика, мужчина принес извинения за свой поступок.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что в ночью на 12 августа несколько сотен БПЛА атаковали Кубань. В результате погибли три человека, в том числе 8-летний ребенок, еще 24 человека пострадали.

Атакованы были гражданские объекты и жилые дома в Новороссийске, Анапе, Геленджике и Темрюкском районе. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о теракте. В Новороссийске введен режим чрезвычайной ситуации.

