Следственный комитет возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на Краснодарский край

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте в связи с атакой Украины на Краснодарский край. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

По данным следствия, 12 августа украинские военные с помощью беспилотных летательных аппаратов ударили по жилым домам и другим гражданским объектам в регионе. В результате погибли и получили ранения мирные жители, точное количество пострадавших уточняется.

На местах происшествий организован комплекс следственных действий по сбору и фиксации доказательств для установления всех обстоятельств произошедшего. Ведомство даст уголовно-правовую оценку действиям украинских военнослужащих.

В частности, ночью атаке украинских БПЛА подвергся Новороссийск. Обломки дронов попали в жилые дома, коммерческое здание и на стройплощадку. Общественный транспорт временно приостановил работу, а в Восточном и Приморском районах развернули пункты временного размещения.

В результате массированной атаки в городе погиб восьмилетний ребенок, еще восемь человек пострадали.

Кроме того, еще один человек погиб в поселке Волна Темрюкского района. В Анапе обломки БПЛА повредили жилой дом, два человека пострадали. Еще двое пострадавших – в Геленджике. Их доставили в медицинское учреждение.