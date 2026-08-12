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12 августа, 10:58

Общество

Москвичей предупредили о ливне и грозе до вечера 12 августа

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Кратковременный дождь, ливень с грозой и ветер с порывами до 15 метров в секунду ожидаются в Москве в среду, 12 августа. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства.

Уточняется, что непогода ожидается в ближайший час и сохранится до конца суток. На этом фоне граждан призвали быть внимательными на улице: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

Кроме того, москвичам и гостям города рекомендовано обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не оставлять детей без присмотра. В столичном управлении МЧС РФ отметили, что при необходимости стоит звонить по телефонам 101, 112 либо по единому телефону доверия ведомства 8 (495) 637-31-01.

По данным синоптиков, в четверг, 13 августа, температура воздуха в Москве опустится до 13–16 градусов, что сделает его самым холодным днем текущего лета. Температура окажется на 6–7 градусов ниже климатической нормы и будет соответствовать многолетним показателям сентября.

До конца рабочей недели в Москве будет ветрено, в четверг преимущественно в светлое время суток не обойдется без кратковременного дождя. Кроме того, в регионе в этот день будет действовать желтый уровень погодной опасности, связанный с сильным ветром.

"Утро": ветер с порывами до 7–12 м/с ожидается в Москве 12 августа

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