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12 августа, 16:51

Общество

Путин присвоил звание "Мать-героиня" жительнице Приморского края

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин присвоил звание "Мать-героиня" Галине Евстратенко из Приморского края. Об этом сообщается в соответствующем указе главы государства.

В документе говорится, что звание присвоили женщине за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании. "Мать-героиня" присваивается женщинам, родившим и воспитавшим 10 детей. Оно также предусматривает ежемесячную выплату в размере более 72 тысяч рублей и доплату к пенсии в 36,5 тысячи рублей.

Кроме того, орденом "Родительская слава" награждены семьи Елкиных и Земцовых из Новосибирской области, а также Ерохиных и Подчасовых из Москвы. Медалей ордена "Родительская слава" удостоены 4 семьи.

Ранее Путин наградил народного артиста России Николая Баскова орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Согласно документу, Басков награжден за заслуги в области культуры и искусства, а также за многолетнюю плодотворную работу.

До этого российский лидер наградил народного артиста России Олега Газманова орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени. Артист удостоился ордена за заслуги в области культуры и искусства, а также за многолетнюю плодотворную деятельность.

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