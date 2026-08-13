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01:54

Происшествия

Количество погибших при землетрясении в Колумбии достигло 265 человек

Фото: AP Photo/Santiago Saldarriaga

По меньшей мере 265 человек погибли в результате землетрясения в Колумбии. Об этом сообщил президент страны Абелардо де ла Эсприэлья.

"К сожалению, 265 погибших, 3 494 раненых, а число пропавших без вести тревожно возросло до 496", – приводит ТАСС слова главы государства.

Де ла Эсприэлья отметил, что ситуация остается сложной, спасательные работы продолжаются.

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в Колумбии 10 августа с эпицентром в районе муниципалитета Сан-Хосе-дель-Пальмар. Оно стало самым сильным в стране за последние 10 лет.

Подземные толчки ощущались в Боготе и нескольких регионах Эквадора. В 32 городах был объявлен красный уровень тревоги.

Позже президент Колумбии подписал указ о введении в стране режима бедствия национального масштаба. Решение было принято после оценки ущерба и потребностей пострадавших районов.

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