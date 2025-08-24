Альпинист Яковенко объяснил, почему у Наговициной не было шансов вернуться с пика Победы

Тело погибшей российской альпинистки Натальи Наговициной не будут эвакуировать с пика Победы в Киргизии из-за угрозы для жизни спасателей, сообщили СМИ. Что известно о трагедии, произошедшей на одной из самых высоких гор бывшего СССР, разбиралась Москва 24.

На пике опасности

Тело погибшей российской альпинистки Натальи Наговициной останется на пике Победы в Киргизии – самой высокой точке Тянь-Шаня. За год с момента несчастного случая ни одна спасательная группа так и не смогла добраться до палатки, где осталась альпинистка. Специалисты объясняют отказ от поисково-эвакуационной операции экстремальной опасностью восхождения, поскольку маршрут пролегает на высоте более 7 тысяч метров и сопряжен с колоссальной угрозой для жизни тех, кто может спустить тело.

При этом председатель комиссии по классическому альпинизму Федерации альпинизма России Александр Яковенко отметил в разговоре с РИА Новости, что Наговицина и ее спутники уже изначально не имели шансов на выживание, так как недооценили сложность подъема на пик. Это и привело к гибели части группы.





Александр Яковенко представитель Федерации альпинизма России Человек пошел туда не в нужной команде, не в нужном состоянии маршрута и не в нужной собственной кондиции. Их было шесть человек, осталось двое, и то это случайность. А если бы туда не дошли ребята... Все шесть человек ушли просто в одну сторону, чтобы там погибнуть, исчезнуть. Были нарушены все нормы.

Не стоит забывать, что пик Победы признан одной из наиболее опасных вершин мира. Поэтому подъем на эту гору всегда сопряжен со смертельным риском, минимизировать который можно лишь за счет хорошей подготовки, надежной команды и благоприятных погодных условий, отметил эксперт.

Все это подтверждает статистика: в 2026-м ни одна группа самостоятельных альпинистов так и не смогла подняться на вершину, не говоря уже о том, чтобы приблизиться к отметке в 7 тысяч метров. Максимум, которого удалось достичь одной команде, – 6,5 тысячи.





Дмитрий Греков начальник базового лагеря Южный Иныльчек Сезон восхождений на Победу закрыт, даже в базовом лагере высота снега составляет уже полметра.

При этом после происшествия с российской альпинисткой власти Киргизии все-таки решили ввести систему официальных разрешений для подъема на пик, хотя говорили об этом на протяжении трех лет. Одной из причин послужила не только сама история Наговициной, но и реакция общественности.

Теперь каждый, кто захочет подняться на вершину, должен будет получить официальный сертификат. Его выдадут только тем, у кого есть подтвержденный спортивный разряд, большой опыт и страховка с вертолетной поддержкой.

"Она несла тяжелую табличку"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/natalina_1022

Трагическая история Натальи Наговициной началась 12 августа 2025 года. Альпинистка вместе с партнером по связке Романом Мокринским решили взобраться на вершину, но в отличие от других участников группы сделали это слишком поздно. А значит, благоприятное погодное окно для спуска с горы могло закрыться в любую минуту.

На этом тревожные для альпинистов новости не закончились: на пути вниз Наговицина сломала ногу и ее партнеру ничего не осталось, как перевязать место травмы и продолжить спуск, чтобы найти подмогу. Другие члены команды уже находились ниже и ждали россиян, а, узнав о трагедии, двое иностранцев отправились на помощь. Найти Наталью им удалось, однако спуститься вместе с ней вниз они не смогли из-за плохой погоды. Итальянцу и немцу даже пришлось переночевать рядом с Наговициной, а после тоже спускаться за подмогой, оставив женщине еду, воду, грелку и спальник. Однако добраться до своих итальянец так и не смог, его тело осталось на высоте 6,9 тысячи метров.

16 августа для спасения альпинистки даже пытались задействовать армейскую авиацию Киргизии, но вертолет попал в аварию, совершив жесткую посадку на отметке 4,6 тысячи метров. В итоге спасатель и командир экипажа получили травмы, а вылетевший на замену вертолет успел сделать только один рейс, пока позволяла погода.

Поисковые мероприятия не прекратились и 19 августа. В министерстве обороны Киргизии тогда предположили, что альпинистка жива, поэтому на ее спасение были отправлены уже пешие группы. Однако позже погодные условия не позволили добраться до нужной точки.

Состояние женщины проверяли, делая видеосъемку с помощью дронов. Одну из них, 2 сентября, даже организовала блогер Виктория Боня. Однако признаков жизни Наговицина к тому моменту уже не подавала. В итоге федерация альпинистов Киргизии объявила о прекращении спасательной операции.

При этом подобная трагедия уже не первая в семье Наговициных. На соседней вершине Хан-Тенгри, расположенной буквально в 16 километрах от пика Победы, в 2021 году не стало мужа Натальи: мужчина скончался от инсульта. Наговицина оставалась с ним до последней минуты, пока он был в сознании: поила горячим чаем, согревала собственным теплом.

Спустя год она вновь поднялась на эту же гору, но уже для того, чтобы установить памятную табличку в честь погибшего супруга и исполнить его последнее желание: выпить на вершине кваса, сообщила "Российская газета" со ссылкой на альпиниста и друга погибшей Алексея Попова.





Алексей Попов альпинист и друг Наговициной Мы шли на Хан-Тенгри, и она несла тяжелую табличку наверх. Ей было тяжело, но она ее никому не отдавала, сама несла. Шла последняя. Она всегда шла спокойно, в своем темпе. И шутила: "Если кому-то не нравится, что я иду последняя, – идите в палатку и отдыхайте. Я иду и иду. Все". Причем в тот момент была жуткая непогода, просто жутчайшая! Ничего – дошла и донесла табличку.

Также СМИ писали, что Наталья вместе с мужем мечтали получить титул "Снежный барс", который присваивается за восхождение на все пять семитысячников, расположенных на территории бывшего СССР. Пик Победы был для Натальи последней вершиной на пути к цели.

