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11 августа, 17:23

Наука

Путин поздравил научное сообщество с созданием установки СКИФ

Фото: РИА Новости/POOL/Сергей Фадеичев

Владимир Путин поздравил российских ученых с созданием установки "Сибирский кольцевой источник фотонов" (СКИФ), сообщает ТАСС.

"Хочу еще раз поздравить всех с сегодняшним событием и благодарю тех, кто участвовал непосредственно в создании СКИФ", – сказал он в ходе заседания Совета по науке и образованию.

Глава государства отметил, что запуск СКИФ – это не начало работы в новом режиме, а продолжение того, что было сделано еще советскими учеными. По его словам, установка станет толчком для развития отечественной науки, образования, ключевых отраслей производства и экономики, связанных с работой таких систем.

Президент также выразил благодарность членам Совета по науке и образованию за совместную деятельность в 2025-м и в предыдущие годы. Он выразил надежду на продолжение работы над проектами и программами, которые обсуждались на заседании. Российский лидер подчеркнул, что все решения будут зафиксированы в соответствующих документах.

Ранее Путин заявил, что в настоящий момент отечественные научные решения все чаще превосходят зарубежные аналоги. Он отметил важность развития российских платформ в области химии и новых материалов, чтобы страна вошла в число лидеров по ключевым направлениям научно-технологического развития.

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