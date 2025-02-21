Путин оценил превосходство отечественных научных решений над зарубежными аналогами

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На сегодняшний день отечественные научные решения зачастую превосходят иностранные аналоги, заявил Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии Форума будущих технологий.

"Российские компании все чаще обращаются к наши ученым и необходимую помощь от них получают", – отметил глава государства.

Президент указал на необходимость развития отечественных платформ в области химии и новых материалов, чтобы страна вошла в число лидеров по ключевым направлениям научно-технологического развития.

"Это означает, что нужно предлагать конкурентные и по цене, и по качеству, а главное – инновационные решения и продукты", – пояснил российский лидер.

Он отметил, что для России было бы недальновидно довольствоваться только простым замещением технологических процессов, которые уже освоены за рубежом.

Вместе с этим глава государства пообещал продолжить развивать в стране механизмы поддержки частных инвестиций в исследования и разработки. Путин считает, что общая сумма инвестиций компаний реального сектора экономики может составить порядка триллиона рублей.

"Я с собственниками, с руководителями компаний встречаюсь иногда. У них очень амбициозные, хорошие планы. И мне нравится такой настрой – глаза горят у людей, здорово", – заключил президент.

В рамках форума Путин выразил сожаление, что советская химическая промышленность, которая раньше была второй в мире, оказалась во многом растрачена. По его мнению, ученым необходимо добиваться превосходства в химии и производстве новых металлов, а также предлагать конкурентные по качеству инновационные продукты.

До этого Путин указывал на необходимость в России открытий, изобретений и реального научного вклада в достижение национальных целей развития. Именно это поможет стране обеспечить технологическое лидерство в перспективных ключевых областях, уверен он.