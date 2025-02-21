Путин заявил о растраченном советском наследии в области химпрома

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Советская химическая промышленность, которая раньше была второй в мире, оказалась во многом растрачена. За это стыдно, заявил Владимир Путин в рамках своего выступления на пленарной сессии Форума будущих технологий (ФБТ).

"Стыдно, честно говоря! Стыдно перед людьми, которые всю жизнь свою положили на то, чтобы создать химическую промышленность Советского Союза, работали на будущие поколения", – отметил он.

В связи с этим президент призвал добиваться превосходства в химии и производстве новых металлов, а также предлагать конкурентные по качеству инновационные продукты. Как объяснил лидер государства, России необходимо иметь собственные технологические ключи, благодаря которым можно будет экспортировать не первичное сырье, а продукцию высоких стандартов.

"Совершенно очевидно, чтобы быть в числе лидеров по ключевым направлениям научно-технологического развития – такую задачу мы ставим перед собой – нужно иметь собственные, уникальные технологические ключи", – подчеркнул Путин.

При этом, добавил лидер страны, новые предприятия позволят России уже в ближайшие годы нарастить выпуск полимеров. Он уточнил, что в Тюменской области на базе Тобольского нефтехимического комбината были возведены новые мощности и запущен современный нефтехимический комбинат. Вместе с тем в настоящее время ведутся работы по строительству Амурского газохимического комплекса.

Ранее глава правительства Михаил Мишустин заявил, что кабмин создает все условия для поддержки молодых ученых. Особое внимание уделяется подготовке кадров, поскольку от этого зависит экономический рост, будущие разработки и достижение суверенитета страны в научной сфере и в других отраслях, объяснил премьер-министр.

Он также отметил вклад новаторских идей отечественных специалистов в развитие физики, математики, химии, биологии. Их исследовательские работы вписаны в мировую историю, подчеркнул Мишустин.

