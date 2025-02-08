Мишустин рассказал о поддержке молодых ученых в России

Фото: телеграм-канал "Правительство России"

Кабмин РФ создает все условия для поддержки молодых ученых, отметил глава правительства Михаил Мишустин. Его заявление опубликовано на портале кабмина в День российской науки.

"Сегодня значимость науки в социально-экономическом развитии страны продолжает стремительно расти, повышается и интерес к ней. Все больше молодых людей связывают свою жизнь с профессией исследователя. И правительство создает необходимые условия для поддержки талантливых ребят, реализации их творческого потенциала", – отмечается в публикации.

Особое внимание уделяется подготовке кадров, поскольку от этого зависит экономический рост, будущие разработки и достижение суверенитета страны в научной сфере и в других отраслях, объяснил Мишустин.

Он также отметил вклад новаторских идей отечественных специалистов в развитие физики, математики, химии, биологии. Их исследовательские работы вписаны в мировую историю, подчеркнул премьер. Ученые РФ продолжат совершать новые открытия, что укрепит мощь и независимость России, подытожил Мишустин.

Ранее Сергей Собянин поздравил ученых и исследователей с Днем российской науки. Он поблагодарил московских специалистов за их профессионализм и вклад в развитие отечественной науки. По его словам, столица является крупнейшим научным центром в РФ. Москва и ее инновационный потенциал помогают России обеспечить технологический суверенитет, добавил Собянин.

