Собянин вручил премии молодым исследователям в преддверии Дня российской науки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин вручил премии правительства города молодым ученым за достижения в 2024 году. Церемония награждения прошла в Белом зале столичной мэрии в преддверии Дня российской науки.

Градоначальник отметил большое количество конкурсных заявок – около 1,3 тысячи, и добавил, что выбрать из них было нелегким делом.

"Так что, действительно, заслуженные премии, которые вы заслужили своим талантом, умением, приверженностью науке. И, конечно, надеюсь, что эти премии в вашей жизни не последние, а только начало большой вашей научной карьеры", – отметил мэр.

Также в своей речи Собянин подчеркнул, что Россия в последние годы находится в непростых условиях международных санкций и специальной военной операции. Поэтому, по его словам, остро встали вопросы, связанные с технологическим суверенитетом страны практически во всех ключевых областях – начиная от космоса и заканчивая медициной. На фоне этого мэр особенно подчеркнул важность работы молодых ученых.

"То, что вы делаете в своих областях, изобретая важные, нужные технологии, открывая новые технологии для медицины, космонавтики, самолетостроения, новые материалы, огромный пласт изобретений в области медицинских технологий – это, конечно, очень важно, очень здорово, и без этого ни о каком суверенитете нам говорить не приходится", – отметил он.

Кроме того, градоначальник добавил, что ученые трудятся не только для себя, но для своей страны, для ее суверенитета, безопасности и будущего.

Вместе с тем в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы добавили, что указанный конкурс проводится с 2013 года.

Премией ежегодно отмечаются заслуги тех, кто добился выдающихся результатов в фундаментальных и прикладных научных исследованиях в области естественных, технических и гуманитарных наук. Также поощряются те, кто разработал и внедрил новые технологии, технику, приборы, оборудование, материалы и вещества, способствующие повышению эффективности работы в реальном секторе экономики и социальной сфере Москвы.

Фестиваль, посвященный Дню российской науки, пройдет в Московском дворце пионеров на Воробьевых горах. На площадке организуют лекции про физику и космос, а также интерактивные шоу с проведением опытов: преподаватели с юными гостями смогут создать пенный вулкан и цветок из хрусталя, а также увидеть, как добыть безопасный огонь.

Также 8–9 февраля в парке "Зарядье" состоится фестиваль "Громкий голос российской науки". Местом его проведения станет научно-познавательный центр "Заповедное посольство". Гости смогут увидеть интерактивное шоу и проверить свойства азота. Кроме того, для жителей и гостей столицы будет организована научная викторина, победителям которой вручат полезные призы от Российского научного фонда.