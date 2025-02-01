Фестивали "Усадьбы Москвы" и "Московское чаепитие" пройдут в Москве в феврале

Фото: пресс-служба комитета по туризму города Москвы

В феврале гости фестивалей "Усадьбы Москвы" и "Московское чаепитие" смогут побывать на различных мероприятиях. Так, посетителям расскажут о чайных традициях и об особенностях дворянского быта, передает портал мэра и правительства столицы.

Так, в саду имени Н.Э. Баумана и парке "Останкино" ежедневно вплоть до 28 февраля будет проводиться бал-спектакль "Театр в шкатулке". Зрителям покажут зимнюю сказку под открытым небом. Особой атмосферы удастся добиться благодаря световым инсталляциям, которыми будет украшена сцена. Побывать на спектакле смогут бесплатно все желающие.

Также гостям и жителям столицы представится возможность познакомиться с жизнью дворянских семей XIX века. Сделать это они смогут в рамках интерактивного шоу-путешествия "Чаепитие с графиней". В ходе мероприятия для гостей будут играть фрагменты из опер Петра Чайковского. Им также расскажут историю появления чая в Москве.

Побывать на мероприятии можно будет 15 и 16 февраля в усадьбе Муравьевых-Апостолов. Сеансы будут проводиться каждые полчаса с 13:30 до 17:30. Чтобы принять участие, гости должны будут пройти предварительную регистрацию.

Вместе с тем в феврале в Москве можно будет побывать на мероприятиях фестиваля "Московское чаепитие". Так, 2 февраля на катке ВДНХ в рамках фестиваля будет организовано ледовое шоу с участием профессиональных фигуристов. Представления состоятся в воскресенье в 11:00, 13:00, 17:30 и 19:30. Вход будет осуществляться по билетам на каток.

Кроме того, на ВДНХ пройдут народные гулянья "Москва чайная". С 12:00 по субботам и воскресеньям у павильона № 58. Артисты, одетые в яркие костюмы, предложат гостям выучить движения русских танцев и научат водить хороводы. Посетителям также покажут, как правильно играть в старинные уличные игры.

Наконец, на Тверской площади юных посетителей приглашают посмотреть на детскую интерактивную сказку. Представления будут организованы по субботам и воскресеньям в 17:00 и продолжат идти до 23 февраля. Для участия в мероприятии нужно будет пройти регистрацию на месте.

Также в Московском дворце пионеров на Воробьевых горах 8 февраля пройдет фестиваль, посвященный Дню российской науки, в котором гости узнают о научных достижениях города. На площадке пройдут лекции про физику и космос, а также интерактивные шоу с проведением опытов: преподаватели с юными гостями смогут создать пенный вулкан и цветок из хрусталя, а также увидеть, как добыть безопасный огонь.