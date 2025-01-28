Третий сезон фестиваля школьных театров начался в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице начался третий сезон Московского театрального фестиваля-конкурса школьных театров "Живая сцена". Участие в нем примут более 20 тысяч учащихся школ и колледжей города, рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Ее слова приводит портал мэра и правительства столицы.

Московское образование – это не только фундаментальные науки, но и обеспечение всестороннего творческого развития учеников, отметила Ракова. На базе школ, колледжей и центров дополнительного образования столицы открыты театральные мастерские, в которых молодые люди под наставничеством известных режиссеров и актеров принимают участие в актерских мастер-классах и обучаются сценическим профессиям.

Данное направление пользуется популярностью среди московской молодежи. В этом году участие в фестивале примут на 30% больше учащихся, чем в 2024-м, обратила внимание заммэра.

"Театр – это не просто искусство, а в первую очередь пространство интеллектуального эксперимента. Он тренирует пластичность мышления, воображение, концентрацию. Поэтому мы рады открыть новый сезон масштабного театрального проекта столичных школ "Живая сцена". Это серьезный фестиваль, на котором ребята не только играют, но и могут заявить о себе на сцене московских театров, создавать красочные декорации, получить советы профессионалов", – подчеркнула она.

Фестиваль организован уже в третий раз. В рамках проекта в течение года выдающиеся актеры и режиссеры страны берут на себя роль наставников юных москвичей. Они дают им советы при подборе репертуара, принимают участие в репетициях, помогают творческим объединениям развиваться и готовят ребят к большой сцене.

На фестивале юные артисты представят свои постановки в двух категориях, уже ставших традиционными – "Драматическом спектакле" и "Музыкальном спектакле". Кроме того, в этом году попробовать свои силы можно будет и в двух новых категориях – "Театральном олимпе" и "Исторической памяти".

При этом в течение нескольких лет "Театральный олимп" проводился как отдельный конкурс, однако в прошлом году было решено включить его в число номинаций проекта. Побороться за победу в ней смогут коллективы, которые организуют спектакли малой формы. Речь идет о коротких постановках с небольшим количеством актеров. Лучшим из них будет предоставлена грантовая поддержка.

В номинации "Историческая память" участники подготовят спектакли, основанные на достоверных фактах. Юным артистам предстоит провести исследование и воспользоваться архивными документами в процессе постановки спектакля.

В 2024 году в финал конкурса смогли выйти 30 лучших постановок, которые увидели свыше семи тысяч зрителей. Их показывали на сценах Театрального института имени Бориса Щукина, Детского музыкального театра юного актера, Московского нового драматического театра, Дворца на Яузе и центра культуры и искусства "Щукино".

Кроме того, отдельные призы вручались участникам за личные достижения. В их числе жюри выделили бережное отношение к семейным ценностям, яркий дебют, силу художественного слова, самый смелый замысел и оригинальную адаптацию произведения.

Посмотреть на красочные иммерсивные представления с участием дракона и зеленой змеи москвичи и гости столицы также смогут в центре города, где в рамках проекта "Зима в Москве" отмечается китайский Новый год. Артисты в национальных костюмах будут выступать со зрелищными номерами с 28 января по 9 февраля по выходным.

