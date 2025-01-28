ВДНХ стала площадкой фестиваля "Московское чаепитие"

Фото: пресс-служба ВДНХ

ВДНХ стала одной из площадок фестиваля "Московское чаепитие" в рамках проекта "Зима в Москве". Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

В 11:00 и 13:00 1 февраля, а также в 11:00, 13:00, 17:30 и 19:30 2 февраля гостей ждут на самом большом ледяном катке города площадью свыше 20 тысяч квадратных метров, где будут проходить представления с участием профессиональных фигуристов. Попасть на мероприятия можно при помощи билета на сам каток.

Ледяная зона расположена между павильонами № 1 "Центральный" и № 58 "Земледелие", а ледовая дорожка огибает фонтаны "Дружба народов" и "Каменный цветок".

Здесь же граждане могут посетить мастер-классы, вечеринки, увидеть спектакли, принять участие в конкурсах, утренних зарядках, ночных катаниях на коньках и многом другом.

По выходным, вплоть до 22 февраля, с 12:00 до 15:30 москвичи и гости столицы смогут сходить на народные гулянья под открытым небом. В программе не только музыкальные и театральные выступления, но и русские традиционные игры. Вход за павильон № 58 "Земледелие" свободный.

Ранее в Москве продлили фестиваль "Город света", который проводится в рамках "Зимы в Москве". Горожане могут вплоть до 28 февраля продолжать наблюдать уникальные видеопроекции и видеоинсталляции. По вечерам на фасадах 10 столичных домов "оживают" герои советских открыток и известных сказок – Карлсон, Снежная королева, Дед Мороз и другие.

