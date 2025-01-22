В Москве отпразднуют китайский Новый год

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Гостей и жителей Москвы приглашают присоединиться к празднованию китайского Нового года, которое пройдет в столице с 28 января по 9 февраля. Об этом сообщается на портале мэра и правительства города.

Обширную программу подготовили в рамках Года культуры России и Китая по инициативе лидеров двух стран. Торжественное открытие состоится на Манежной площади. Там на главной площадке фестиваля гостей ждут шоу барабанщиков, танцы дракона и выступления китайских театров.

Горожане также смогут присоединиться к большому шествию символов уходящего и наступающего годов – дракона и змеи. Артисты пройдут от памятника Клименту Тимирязеву до Манежной площади. Такую процессию можно будет наблюдать как в день открытия события, так и в другие на центральных площадках.

На Тверской площади тем временем для посетителей организуют концерт традиционной китайской музыки в современной аранжировке. Там же можно будет принять участие в квесте "Моя чайная традиция", во время которого чайный сомелье расскажет секреты русского и китайского чаепития.

Для желающих будут проводиться мастер-классы по созданию фонариков, вееров и игре в сянци. В шале, стилизованных под пагоды, можно будет попробовать блюда традиционной кухни, такие как утка по-пекински и лапша долголетия.

Стать участником программы, состоящей из показов фильмов и иммерсивных шоу, можно будет в Московском зоопарке, а на самом крупном катке столицы на ВДНХ – присоединиться к анимационной вечеринке в китайском стиле "Поймай удачу дракона".

Вместе с тем на Болотной площади планируется проведение множества мастер-классов по созданию бумажных драконов, каллиграфии, росписи китайских бумажных фонариков и вееров в восточном стиле. Там же можно будет отдохнуть на фуд-корте и попробовать сет-меню из китайских блюд.

Помимо этого, горожан бесплатно прокатит украшенный в стиле китайского Нового года поезд. Его маршрут пройдет вокруг Репинского сквера. Одна из его остановок – каток – станет арт-объектом, где будет организовано световое шоу.

Однако новыми красками заиграет не только он – световые инсталяции, включая китайские фонарики и художественные подсветки, расположат по всему центру Москвы. Благодаря этому гости смогут сделать множество ярких фотографий в Камергерском переулке, на Тверской площади, Тверском бульваре и Новом Арбате, улице Никольской, в павильонах проекта "Сделано в Москве" в Столешниковом переулке и на Кузнецком мосту.

К фестивалю в честь китайского Нового года готовятся и в Ботаническом саду "Аптекарский огород". Там уже появились сотни красных фонариков, гирлянды и драконы.

Между тем и на Останкинской телебашне в рамках события появятся особая подсветка и тематическая выставка. Экспозиция включит 35 картин в стиле традиционной китайской живописи гохуа в жанрах "горы и вода" и "цветы и птицы". Фасад башни покажет поздравление и символ 2025 года – зеленую деревянную змею.