Три БПЛА уничтожили ночью над Тульской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Три беспилотника уничтожили минувшей ночью в Тульской области. В результате инцидента никто не пострадал, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в MAX.

По словам главы области, аппараты перехватили и ликвидировали подразделения противовоздушной обороны министерства обороны России.

"По предварительной информации, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано", – написал Миляев.

Ранее сообщалось, что в Донецке в результате атаки беспилотника ВСУ повреждены частный дом и городской автобус. Помимо этого, частично остались без электроснабжения Киевский, Куйбышевский и Ленинский районы Донецка.