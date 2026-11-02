Мужчина и женщина погибли при пожаре в Бурятии

Фото: MAX/"МЧС Республики Бурятия"

Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Республике Бурятия. Возгорание произошло ночью 2 ноября в поселке Нижнеангарск Северо-Байкальского района, сообщает региональное управление МЧС России.

Сигнал о ЧП поступил на пульт пожарной охраны. Горела квартира, расположенная на втором этаже жилого здания.

Когда пожарные прибыли на место, подъезд уже был сильно задымлен. Во время тушения внутри квартиры обнаружили тела мужчины 49 лет и женщины 46 лет.

Пожар удалось ликвидировать на площади 15 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что один человек пострадал в результате пожара в здании Театра на Юго-Западе в Москве. Возгорание произошло на площади более 20 квадратных метров.