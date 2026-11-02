В МИД РФ назвали Арктический совет "чемоданом без ручки" из-за НАТО

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Активное вовлечение НАТО в дела Арктики создает угрозу дальнейшей работы Арктического совета. Об этом заявил глава департамента европейских проблем МИД РФ и старшее должностное лицо от страны в совете Владислав Масленников в беседе с газетой "Известия".

По словам дипломата, западные участники совета по-прежнему заинтересованы в сохранении организации, рассчитывая на возобновление сотрудничества при более благоприятных геополитических условиях. Однако одновременное усиление присутствия Североатлантического альянса в регионе может превратить Арктический совет в "чемодан без ручки".

Масленников также обратил внимание на противоречия в подходе западной "арктической семерки". По его мнению, попытки противостоять предполагаемым российско-китайским угрозам мешают развитию взаимодействия в экономике, науке, защите окружающей среды и других областях. Дипломат подчеркнул, что конфронтация с Россией несовместима с полноценным взаимовыгодным сотрудничеством.

Отдельно представитель МИД РФ раскритиковал позицию Евросоюза. Он указал на противоречие между стремлением Брюсселя сдерживать Россию в Арктике и желанием получить доступ к Северному морскому пути. Масленников заявил, что такие намерения "не влезут даже в Карские Ворота".

Ранее Еврокомиссия представила обновленную арктическую стратегию Евросоюза. Документ презентовала глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас. В нем впервые за более чем 30 лет основной акцент сделан на военном строительстве. Среди обозначенных направлений – повышение боеготовности ЕС, защита критической инфраструктуры, расширение возможностей для действий в Арктике и развитие европейского ледокольного флота.