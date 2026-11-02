Пожар на территории месторождения в Туве произошел в здании общежития

Фото: MAX/"МЧС Республики Тыва"

Пожар на территории угольной компании "Межегейуголь" в Туве произошел в здании общежития. Об этом сообщил глава республики Владислав Ховалыг в MAX.

Он назвал происшествие серьезным напоминанием о необходимости соблюдать правила безопасности. По словам руководителя региона, избежать жертв удалось, а пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

"Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, а профильные службы устанавливают причины произошедшего", – написал Ховалыг.

О пожаре на территории "Межегейугля" ранее сообщило главное управление МЧС России по региону. По данным ведомства, из административно-бытового здания самостоятельно эвакуировался 181 человек. Пострадали 11 человек.