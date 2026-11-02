48 детей эвакуировали из школы-интерната в Ленинградской области из-за пожара

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В поселке Ефимовский Бокситогорского района Ленинградской области произошел пожар в здании коррекционной школы-интерната. Из учреждения эвакуировали 52 человека, включая 48 детей. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по региону.

Инцидент произошел в здании ГКОУ ЛО "Ефимовская коррекционная школа-интернат" на Школьной улице. Задымление обнаружили на третьем этаже.

Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что один человек пострадал в результате пожара в здании Театра на Юго-Западе в Москве. Возгорание произошло на площади более 20 квадратных метров.