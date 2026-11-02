ВСУ нанесли массированный удар по ЛНР

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Вооруженные силы Украины нанесли массированный удар по Луганской Народной Республике (ЛНР). В результате один человек погиб, еще двое получили ранения, сообщил глава региона Леонид Пасечник в мессенджере MAX.

В Старобельском муниципальном округе противник атаковал автомобиль семейной пары: от полученных травм женщина погибла, мужчина ранен. Еще один человек пострадал на участке дороги Беловодск – Луганск, где удар пришелся по грузовому автомобилю, ранение получил водитель.

"Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибшей. Раненым желаю скорейшего выздоровления", – написал Пасечник.

В столице ЛНР атаке беспилотников вновь подверглись объекты связи. Разрушено здание интернет-провайдера "Лугаком", его серверное оборудование вышло из строя. Также повреждено здание Луганской телефонной компании.

Более того, серьезно пострадал исторический центр города. Повреждения получили жилые дома, продуктовый магазин, музыкальная школа и городской музей – одно из старейших зданий Луганска, а также объекты гражданской инфраструктуры. По предварительным данным, пострадавших нет. Местные власти и оперативные службы задействованы в ликвидации последствий, рассказал Пасечник.

Удары также пришлись на коммунальную и гражданскую инфраструктуру, жилье и транспорт в Первомайске, Лисичанске, Новоайдарском, Славяносербском, Беловодском, Новопсковском, Кременском, Меловском и Свердловском муниципальных округах. Следователи уже фиксируют преступления.

"Системами ПВО и силами МОГ над территорией республики уничтожено порядка 120 воздушных целей", – добавил глава ЛНР.

Ранее два человека получили травмы при атаке украинского дрона на автомобиль в Донецке. Еще один мужчина пострадал при ударе FPV-дрона по легковой машине в Шебекине Белгородской области. С осколочным ранением плеча его доставили в больницу.