Два человека ранены при атаке беспилотника на автомобиль в Донецке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Два человека пострадали при атаке украинского беспилотника на транспортное средство в Киевском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

Еще один мужчина получил ранение при ударе FPV-дрона по легковому автомобилю в Шебекино Белгородской области. Как сообщили в оперативном штабе региона, пострадавшего с осколочным ранением плеча доставили в Шебекинскую центральную районную больницу.

"После оказания медицинской помощи пострадавший продолжит лечение амбулаторно", – указано в сообщении.

Кроме того, в месте атаки поврежден автомобиль.

Ранее сообщалось, что в Донецке в результате атаки беспилотника ВСУ повреждены частный дом и городской автобус. Помимо этого, частично остались без электроснабжения Киевский, Куйбышевский и Ленинский районы Донецка. Более 14 тысяч абонентов города остались без электроснабжения из-за отключения 57 трансформаторных подстанций.

