Фото: Москва 24/Роман Балаев

Великобритания не имеет права злоупотреблять правами страны – председательницы "Группы двадцати" (G20) и решать, кто представит Россию на саммите объединения в 2027 году. Об этом заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в беседе с ТАСС.

По его словам, для Великобритании опрометчиво давать столь долгосрочные прогнозы.

"Особенно с учетом скорости смены хозяев офиса на Даунинг-стрит, 10, за последние несколько лет", – отметил глава партии.

Слуцкий также подчеркнул, что решение о том, кто будет представлять РФ на очередном саммите, будет принимать Москва, а не Лондон.

Ранее премьер-министр Великобритании Энди Бернэм заявил, что Россия не получит приглашение на саммит G20, который пройдет в Манчестере в 2027 году. Так он ответил на вопрос о том, будет ли Владимир Путин приглашен на мероприятие на фоне председательства Соединенного Королевства в G20 в следующем году.

Саммит G20 этого года состоится в Майами 14–15 декабря. Американский президент Дональд Трамп выразил готовность пригласить на мероприятие президента Украины Владимира Зеленского. В Кремле заявили, что Путин пока не принял решение о своем личном участии.