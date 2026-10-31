Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 октября, 20:20

Политика

Рубио заявил, что Трамп считает важным участие России в обсуждениях G20

Фото: ТАСС/AP/Megan Varner

Президент США Дональд Трамп считает важным участие России в обсуждениях в рамках "Большой двадцатки", заявил госсекретарь США Марко Рубио на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел G20.

По словам Рубио, Вашингтон и Москва должны сохранять контакты на определенном уровне, несмотря на разногласия между странами. Он пояснил, что диалог необходим для предотвращения возможной эскалации в случае непредвиденного развития событий.

Госсекретарь также подчеркнул, что без общения с обеими сторонами конфликта невозможно добиться мирного урегулирования ситуации на Украине. По его мнению, завершение конфликта предполагает переговорный процесс с участием как России, так и Украины.

Кроме того, Рубио назвал конфликт между двумя странами одним из острых вызовов, которые осложняют решение проблем мировой экономики. Он отметил, что международному сообществу еще предстоит определить способы преодоления существующих экономических трудностей, часть которых усугубляется из-за конфликта.

Отвечая на вопрос о возможном приглашении украинского лидера Владимира Зеленского на саммит G20, госсекретарь США заявил, что не исключает такой возможности. По его словам, окончательное решение остается за Трампом, поскольку встреча предполагает участие лидеров государств.

Заседание Совета министров иностранных дел G20 проходило в Атланте под американским председательством. Российскую делегацию возглавил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Саммит G20 состоится в Майами с 14 по 15 декабря. Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявлял, что Владимир Путин сам примет решение о визите в США на саммит. Он отметил, что Россия изучит все обстоятельства, связанные с текущей ситуацией.

Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин пока не решил, будет ли он лично присутствовать на саммите.

Читайте также


политика

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика