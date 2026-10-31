Рубио заявил, что Трамп считает важным участие России в обсуждениях G20

Фото: ТАСС/AP/Megan Varner

Президент США Дональд Трамп считает важным участие России в обсуждениях в рамках "Большой двадцатки", заявил госсекретарь США Марко Рубио на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел G20.

По словам Рубио, Вашингтон и Москва должны сохранять контакты на определенном уровне, несмотря на разногласия между странами. Он пояснил, что диалог необходим для предотвращения возможной эскалации в случае непредвиденного развития событий.

Госсекретарь также подчеркнул, что без общения с обеими сторонами конфликта невозможно добиться мирного урегулирования ситуации на Украине. По его мнению, завершение конфликта предполагает переговорный процесс с участием как России, так и Украины.

Кроме того, Рубио назвал конфликт между двумя странами одним из острых вызовов, которые осложняют решение проблем мировой экономики. Он отметил, что международному сообществу еще предстоит определить способы преодоления существующих экономических трудностей, часть которых усугубляется из-за конфликта.

Отвечая на вопрос о возможном приглашении украинского лидера Владимира Зеленского на саммит G20, госсекретарь США заявил, что не исключает такой возможности. По его словам, окончательное решение остается за Трампом, поскольку встреча предполагает участие лидеров государств.

Заседание Совета министров иностранных дел G20 проходило в Атланте под американским председательством. Российскую делегацию возглавил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Саммит G20 состоится в Майами с 14 по 15 декабря. Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявлял, что Владимир Путин сам примет решение о визите в США на саммит. Он отметил, что Россия изучит все обстоятельства, связанные с текущей ситуацией.

Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин пока не решил, будет ли он лично присутствовать на саммите.

