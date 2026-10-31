31 октября, 17:48Транспорт
В столичных аэропортах сняли временные ограничения
Фото: depositphotos/Chalabala
В аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщает Росавиация в мессенджере МАХ.
В ведомстве отметили, что меры вводили для обеспечения безопасности полетов.
Ранее Сергей Собянин сообщал об уничтожении системами ПВО Минобороны РФ уже 19 беспилотников, которые летели в сторону столицы.
На фоне этого столичные аэропорты вводили ограничения на полеты и принимали и отправляли рейсы по согласованию с соответствующими органами. В Росавиации рекомендовали уточнять статусы рейсов с помощью онлайн-табло воздушных гаваней.