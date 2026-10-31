В столичных аэропортах сняли временные ограничения

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В аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщает Росавиация в мессенджере МАХ.

В ведомстве отметили, что меры вводили для обеспечения безопасности полетов.

Ранее Сергей Собянин сообщал об уничтожении системами ПВО Минобороны РФ уже 19 беспилотников, которые летели в сторону столицы.

На фоне этого столичные аэропорты вводили ограничения на полеты и принимали и отправляли рейсы по согласованию с соответствующими органами. В Росавиации рекомендовали уточнять статусы рейсов с помощью онлайн-табло воздушных гаваней.