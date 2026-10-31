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31 октября, 17:29

Политика

Стубб заявил, что звонок Путину стал поворотным моментом

Фото: legion-media.com/LEHTIKUVA/SIPA/Roni Rekomaa

Президент Финлиндии Александр Стубб назвал звонок Владимиру Путину поворотным моментом. Его слова передает Rulehti.fi.

По его словам, это был первый раз, когда он в качестве президента смог пообщаться с российским лидером.

"Во-вторых, мы впервые получили непосредственную информацию о том, как президент России оценивает ситуацию на войне", – сказал Стубб.

Кроме того, президент Финляндии выделил возможность напрямую передать Москве сообщение от Киева.

Путин провел телефонные переговоры со Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Стере 27 октября. Стороны обсудили возможность урегулирования украинского конфликта. Также они приветствовали договоренность о возобновлении трехсторонних переговоров России, Украины и США.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен выразила недовольство тем, что Стубб и Стере не согласовали разговор с другими европейскими государствами.

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